Еженедельный рейтинг команд НБА

Опубликован обновлённый рейтинг лучших команд НБА. «Денвер» вернулся в топ-5
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала обновлённый еженедельный рейтинг команд регулярного сезона-2025/2026.

Рейтинг команд НБА:

1. «Оклахома-Сити Тандер».
2. «Сан-Антонио Спёрс».
3. «Бостон Селтикс».
4. «Детройт Пистонс».
5. «Денвер Наггетс».
6. «Нью-Йорк Никс».
7. «Лос-Анджелес Лейкерс».
8. «Хьюстон Рокетс».
9. «Кливленд Кавальерс».
10. «Миннесота Тимбервулвз».
11. «Атланта Хоукс».
12. «Шарлотт Хорнетс».
13. «Финикс Санз».
14. «Лос-Анджелес Клипперс».
15. «Торонто Рэпторс».
16. «Филадельфия Сиксерс».
17. «Майами Хит».
18. «Орландо Мэджик».
19. «Портленд Трэйл Блэйзерс».
20. «Голден Стэйт Уорриорз».
21. «Даллас Маверикс».
22. «Нью-Орлеан Пеликанс».
23. «Милуоки Бакс».
24. «Чикаго Буллз».
25. «Сакраменто Кингз».
26. «Мемфис Гриззлиз».
27. «Юта Джаз».
28. «Бруклин Нетс».
29. «Индиана Пэйсерс».
30. «Вашингтон Уизардс».

