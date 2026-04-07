Шакил О'Нил представил свою версию «горы Рашмор» НБА

Легендарный центровой НБА Шакил О’Нил поделился своим взглядом на список величайших баскетболистов в истории лиги, включив в него четырёх игроков.

«Когда речь заходит о величайших игроках, я хочу слышать все имена. И я сейчас добавлю ещё одно, потому что он просто сумасшедший. Можно называть только Майкла Джордана и Леброна Джеймса — окей, ваше дело. Но туда нужно включать Коби Брайанта. Он должен быть в этом разговоре. И сейчас я сижу здесь, и туда нужно добавить Стефена Карри. 100%.

Единственное, чего нет у Карри по сравнению с остальными — это такого «завершающего данка». У всех великих есть момент, когда они ставят точку таким броском сверху. Но Карри… его трёхочковые дают тот же эффект. По влиянию это то же самое, что такой данк. Так что его точно нужно включать в число величайших игроков всех времён», – приводит слова О’Нила аккаунт NBA on ESPN в социальной сети X.