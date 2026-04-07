Трипл-дабл Касла помог «Сан-Антонио» обыграть «Филадельфию». У Вембаньямы травма

В ночь с 6 на 7 апреля завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Сан-Антонио (США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой хозяев площадки со счётом 115:102.

В ростере хозяев наибольшую результативность продемонстрировал защитник Стефон Касл — в его активе трипл-дабл: 19 очков, 10 подборов и 13 передач. Центровой Виктор Вембаньяма набрал 17 очков, однако был вынужден досрочно завершить матч из-за травмы.

Самым результативным в составе «Сиксерс» стал центровой Джоэл Эмбиид, на его счету дабл-дабл: 34 очка, 12 подборов и одна передача.

В следующей игре регулярного чемпионата «Спёрс» встретятся дома с «Портленд Трэйл Блэйзерс» 9 апреля, а «Сиксерс» днём позже сыграют с «Хьюстон Рокетс» в гостях.