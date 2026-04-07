Сан-Антонио Спёрс — Филадельфия Сиксерс, результат матча 7 апреля 2026, счет 115:102, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Трипл-дабл Касла помог «Сан-Антонио» обыграть «Филадельфию». У Вембаньямы травма
Комментарии

В ночь с 6 на 7 апреля завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Сан-Антонио (США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой хозяев площадки со счётом 115:102.

НБА — регулярный чемпионат
07 апреля 2026, вторник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
115 : 102
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 19, Вембаньяма - 17, Харпер - 17, Джонсон - 13, Фокс - 13, Корнет - 10, Васселл - 9, Шампани - 7, Брайант - 5, Уотерс III - 3, Барнс - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Пламли
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 34, Джордж - 16, Макси - 15, Эджкомб - 14, Барлоу - 6, Драммонд - 5, Граймс - 5, Убре - 5, Эдвардс - 2, Лоури, Уотфорд, Терри, Боучэмп, Бона, Уокер

В ростере хозяев наибольшую результативность продемонстрировал защитник Стефон Касл — в его активе трипл-дабл: 19 очков, 10 подборов и 13 передач. Центровой Виктор Вембаньяма набрал 17 очков, однако был вынужден досрочно завершить матч из-за травмы.

Самым результативным в составе «Сиксерс» стал центровой Джоэл Эмбиид, на его счету дабл-дабл: 34 очка, 12 подборов и одна передача.

В следующей игре регулярного чемпионата «Спёрс» встретятся дома с «Портленд Трэйл Блэйзерс» 9 апреля, а «Сиксерс» днём позже сыграют с «Хьюстон Рокетс» в гостях.

