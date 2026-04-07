Скидки
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Тель-Авив — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Баскетбол Новости

Денвер Наггетс — Портленд Трэйл Блэйзерс, результат матча 7 апреля 2026, счет 137:132, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

35 очковый трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть в овертайме «Портленд»
Комментарии

В ночь с 6 на 7 апреля мск завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 137:132.

07 апреля 2026, вторник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
137 : 132
ОТ
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Гордон - 23, Мюррэй - 20, Джонсон - 17, Валанчюнас - 14, Строутер - 11, Браун - 8, Хардуэй-младший - 3, Джонс, Джонс, Браун, Холмс, Пикетт, Симпсон, Родди
Портленд Трэйл Блэйзерс: Камара - 30, Авдия - 26, Холидэй - 19, Хендерсон - 18, Клингэн - 18, Тибулл - 14, Уильямс - 6, Мюррэй - 1, Уэсли, Янгблад, Ян, Шарп, Крейчи, Кент, Сиссоко

Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский центровой Никола Йокич, у которого трипл-дабл из 35 очков, 14 подборов и 13 передач.

У гостей лучше всего себя проявил бельгийский форвард Тумани Камара, на счету которого 30 очков и пять подборов.

В следующем матче «Денвер» на своей площадке примет «Мемфис», а «Портленд» также сыграет дома — с «Нью-Орлеан».

Сейчас читают:
Неужели «Денвер» даже с Йокичем уже не ровня «Оклахоме» и «Сан-Антонио»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android