35 очковый трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть в овертайме «Портленд»

В ночь с 6 на 7 апреля мск завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 137:132.

Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский центровой Никола Йокич, у которого трипл-дабл из 35 очков, 14 подборов и 13 передач.

У гостей лучше всего себя проявил бельгийский форвард Тумани Камара, на счету которого 30 очков и пять подборов.

В следующем матче «Денвер» на своей площадке примет «Мемфис», а «Портленд» также сыграет дома — с «Нью-Орлеан».

