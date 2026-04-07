Регулярный чемпионат НБА: результаты игр в ночь с 6 на 7 апреля

В ночь с 6 на 7 апреля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты игр на 6 апреля:

«Атланта Хоукс» — «Нью-Йорк Никс» — 105:108;

«Орландо Мэджик» — «Детройт Пистонс» — 123:107;

«Мемфис Гриззлиз» — «Кливленд Кавальерс» — 126:142;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Филадельфия Сиксерс» — 115:102;

«Денвер Наггетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 137:132;