Единая лига: расписание матчей 7 апреля

Во вторник, 7 апреля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 7 апреля (время московское):

19:00. УНИКС — «Автодор»;

19:30. «Зенит» — «Уралмаш»;

20:00. ЦСКА — «Локомотив-Кубань».

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 33 победы при трёх поражениях в 36 играх. На втором месте расположился казанский УНИКС — 30 побед и шесть поражений. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 27 побед при 10 поражениях в 37 играх.