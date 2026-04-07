Во вторник, 7 апреля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 7 апреля (время московское):

19:00. «Хапоэль» Т-А — «Фенербахче»;

20:00. «Жальгирис» — «Дубай»;

21:00. «Црвена Звезда» — «Париж».

21:15. «Олимпиакос» — «Реал» Мадрид.

21:30. «Виртус» — «Бавария».

21:30. «Барселона» — «Панатинаикос».

21:30. «Валенсия» — «Олимпия».

22:00. «Баскония» — «Маккаби» Т-А.

После 35 матчей турнирную таблицу Евролиги возглавляет «Олимпиакос». Греческий коллектив одержал 23 победы при 12 поражениях. На втором месте располагается турецкий «Фенербахче» с тем же балансом побед и поражений. Третий — мадридский «Реал» (22 победы и 13 поражений).