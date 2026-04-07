Баскония Витория-Гастейс — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Названо условие, при котором Вембаньяма может претендовать на индивидуальные награды в НБА

Звёздному центровому «Сан-Антонио Спёрс» Виктору Вембаньяме нужно сыграть ещё один матч, чтобы иметь возможность претендовать на индивидуальные награды по итогам сезона.

НБА — регулярный чемпионат
07 апреля 2026, вторник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
115 : 102
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 19, Вембаньяма - 17, Харпер - 17, Джонсон - 13, Фокс - 13, Корнет - 10, Васселл - 9, Шампани - 7, Брайант - 5, Уотерс III - 3, Барнс - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Пламли
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 34, Джордж - 16, Макси - 15, Эджкомб - 14, Барлоу - 6, Драммонд - 5, Граймс - 5, Убре - 5, Эдвардс - 2, Лоури, Уотфорд, Терри, Боучэмп, Бона, Уокер

Француз провёл 63 игры в регулярном чемпионате. С учётом финала Кубка НБА, который также идёт в зачёт, Вембаньяме необходимо отыграть минимум 20 минут ещё в одном матче. Игру с «Филадельфией Сиксерс» 22-летний баскетболист не смог завершить из‑за ушиба ребра, проведя на паркете лишь 16 минут. Сроки его восстановления пока неизвестны.

В расписании «Спёрс» осталось три матча, последний из них — с «Денвер Наггетс» 13 апреля. В текущем сезоне Вембаньяма набирает в среднем 24,7 очка, делает 11,5 подбора и 3,1 блок-шота за игру.

Путь к величию. Как мастер из Шаолиня помог Виктору Вембаньяме выйти на уровень MVP
