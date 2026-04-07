Названо условие, при котором Вембаньяма может претендовать на индивидуальные награды в НБА

Звёздному центровому «Сан-Антонио Спёрс» Виктору Вембаньяме нужно сыграть ещё один матч, чтобы иметь возможность претендовать на индивидуальные награды по итогам сезона.

Француз провёл 63 игры в регулярном чемпионате. С учётом финала Кубка НБА, который также идёт в зачёт, Вембаньяме необходимо отыграть минимум 20 минут ещё в одном матче. Игру с «Филадельфией Сиксерс» 22-летний баскетболист не смог завершить из‑за ушиба ребра, проведя на паркете лишь 16 минут. Сроки его восстановления пока неизвестны.

В расписании «Спёрс» осталось три матча, последний из них — с «Денвер Наггетс» 13 апреля. В текущем сезоне Вембаньяма набирает в среднем 24,7 очка, делает 11,5 подбора и 3,1 блок-шота за игру.