Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Баскония Витория-Гастейс — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Нездрафтованный новичок НБА стал автором достижения, которое покорялось лишь Шакилу О'Нилу

Комментарии

Форвард «Вашингтон Уизардс» Джулиан Риз, брат звезды женской НБА Энджел Риз, повторил историческое достижение легендарного центрового Шакила О’Нила. Как сообщает EssentiallySports, 22-летний баскетболист стал игроком, который быстрее всех достиг отметки в 100 подборов за карьеру с 1992 года, у него ушло на это лишь девять матчей.

В игре с «Бруклин Нетс» Риз оформил третий дабл-дабл за последние девять встреч, набрав 17 очков и сделав 16 подборов. В среднем за матч он проводит на площадке 30 минут, набирая 10,8 очка и делая 11,3 подбора. Сам Риз не был выбран на драфте, но позднее подписал контракт с «Вашингтон Уизардс».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android