Нездрафтованный новичок НБА стал автором достижения, которое покорялось лишь Шакилу О'Нилу

Форвард «Вашингтон Уизардс» Джулиан Риз, брат звезды женской НБА Энджел Риз, повторил историческое достижение легендарного центрового Шакила О’Нила. Как сообщает EssentiallySports, 22-летний баскетболист стал игроком, который быстрее всех достиг отметки в 100 подборов за карьеру с 1992 года, у него ушло на это лишь девять матчей.

В игре с «Бруклин Нетс» Риз оформил третий дабл-дабл за последние девять встреч, набрав 17 очков и сделав 16 подборов. В среднем за матч он проводит на площадке 30 минут, набирая 10,8 очка и делая 11,3 подбора. Сам Риз не был выбран на драфте, но позднее подписал контракт с «Вашингтон Уизардс».