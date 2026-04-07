Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Баскония Витория-Гастейс — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Яннис хочет сыграть с братьями до конца регулярки». Инсайдер раскрыл мотивацию Адетокунбо

«Яннис хочет сыграть с братьями до конца регулярки». Инсайдер раскрыл мотивацию Адетокунбо
Комментарии

Центровой «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо намерен вернуться на площадку в оставшихся матчах регулярного чемпионата, чтобы сыграть вместе со своими братьями — Алексом и Танасисом.

«Яннис пытается нарастить нагрузки на этой неделе, насколько я понимаю. Он хочет сыграть вместе со своими братьями до конца регулярного сезона. За кулисами он даёт понять, что это его цель», — сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Напомним, между Яннисом и «Милуоки Бакс» возник конфликт по поводу его травмы. Форвард не играл с 15 марта из-за гиперэкстензии левого колена и ушиба кости, но сам неоднократно заявлял, что чувствует себя здоровым.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android