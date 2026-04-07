«Яннис хочет сыграть с братьями до конца регулярки». Инсайдер раскрыл мотивацию Адетокунбо

Центровой «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо намерен вернуться на площадку в оставшихся матчах регулярного чемпионата, чтобы сыграть вместе со своими братьями — Алексом и Танасисом.

«Яннис пытается нарастить нагрузки на этой неделе, насколько я понимаю. Он хочет сыграть вместе со своими братьями до конца регулярного сезона. За кулисами он даёт понять, что это его цель», — сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Напомним, между Яннисом и «Милуоки Бакс» возник конфликт по поводу его травмы. Форвард не играл с 15 марта из-за гиперэкстензии левого колена и ушиба кости, но сам неоднократно заявлял, что чувствует себя здоровым.