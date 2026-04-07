Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Баскония Витория-Гастейс — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич отправился в Испанию на лечение, чтобы ускорить восстановление от травмы

Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич отправился в Испанию для инъекционной процедуры, чтобы ускорить восстановление после растяжения подколенного сухожилия второй степени.

Лечение может сократить обычный срок в четыре-шесть недель и дать словенцу шанс вернуться к первому раунду плей-офф. Процедура включает стволовые клетки и обогащённую тромбоцитами плазму (PRP).

«В Испании стволовые клетки можно активнее модифицировать. Теоретически он может сократить срок восстановления вдвое», — приводит слова доктора Эвана Джеффриса ESPN.

Дончич также пройдёт лазерную терапию, гипербарическую оксигенацию и другие процедуры. В США их применение ограничено из-за правил FDA. Решение не нарушает коллективное соглашение. Ранее Коби Брайант ездил в Германию, а Леброн Джеймс консультировался за рубежом.

Сейчас читают:
Лука Дончич пропустит остаток регулярки. Но награды возможны даже с 64 играми. Как?
Лука Дончич пропустит остаток регулярки. Но награды возможны даже с 64 играми. Как?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android