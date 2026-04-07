Лука Дончич отправился в Испанию на лечение, чтобы ускорить восстановление от травмы

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич отправился в Испанию для инъекционной процедуры, чтобы ускорить восстановление после растяжения подколенного сухожилия второй степени.

Лечение может сократить обычный срок в четыре-шесть недель и дать словенцу шанс вернуться к первому раунду плей-офф. Процедура включает стволовые клетки и обогащённую тромбоцитами плазму (PRP).

«В Испании стволовые клетки можно активнее модифицировать. Теоретически он может сократить срок восстановления вдвое», — приводит слова доктора Эвана Джеффриса ESPN.

Дончич также пройдёт лазерную терапию, гипербарическую оксигенацию и другие процедуры. В США их применение ограничено из-за правил FDA. Решение не нарушает коллективное соглашение. Ранее Коби Брайант ездил в Германию, а Леброн Джеймс консультировался за рубежом.