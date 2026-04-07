Баскония Витория-Гастейс — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Экс-игрок ЦСКА Нандо Де Коло объявил о завершении карьеры после этого сезона

Двукратный чемпион Евролиги, MVP 2016 года и бывший защитник московского ЦСКА Нандо Де Коло подтвердил, что текущий сезон станет для него последним в профессиональном баскетболе.

«Я не говорил, что уйду, если мы выиграем Евролигу. Но, если честно, этот сезон станет для меня последним. Думал об этом какое-то время. Ещё с начала сезона у меня в голове было, что это будет мой последний год», — цитирует Де Коло BeBasket.

4 января 2026 года Де Коло вернулся в «Фенербахче» после двух сезонов в АСВЕЛ. Из-за травмы икроножной мышцы он провёл за турецкий клуб в Евролиге лишь 12 матчей, но сохранил высокую эффективность: 10,9 очка, 2,3 передачи в среднем за игру.

Выступая за ЦСКА с 2014 по 2019 год, он помог команде выиграть Евролигу в 2016 и 2019 годах, а также пять раз подряд выходил в «Финал четырёх». В 2025 году его включили в символическую сборную 25-летия Евролиги.

