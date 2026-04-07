Ксавьер Мун: надеюсь, мы сможем продолжить серию побед
Защитник «Зенита» Ксавьер Мун поделился ожиданиями от домашнего матча с екатеринбургским «Уралмашем», который состоится 7 апреля.
По словам Муна, команда рада вернуться домой после долгой выездной серии.
«Честно, это невероятно приятно. Такое чувство, будто мы были в дороге целый месяц. Но это наша работа. Я рад вернуться домой на оставшуюся часть месяца. Надеюсь, сможем продолжить эту серию побед», — цитирует Муна пресс-служба «Зенита».
Говоря о сопернике, который недавно обыграл УНИКС, защитник отметил: «Для нас это очередная встреча. Если будем выполнять свою задачу и придерживаться плана, поводов для беспокойства я не вижу».
В «Чикаго» уволили двух ключевых сотрудников Официально
