Баскония Витория-Гастейс — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Йокич отреагировал на новое назначение экс-тренера «Наггетс»

Йокич отреагировал на новое назначение экс-тренера «Наггетс»
Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич высоко оценил переход бывшего главного тренера команды Майка Мэлоуна на должность наставника баскетбольной команды Университета Северной Каролины.

Мэлоун сменил Хьюберта Дэвиса, уволенного после вылета «Тар Хилз» в первом раунде турнира NCAA. Йокич, игравший под руководством Мэлоуна в «Денвере», поделился мыслями о его новом этапе карьеры.

«Я рад за него. Наверное, это немного непривычно, потому что он тренировал в НБА около 15 лет. У него определённо есть выдержка и знания для этой работы. Думаю, у него всё получится, потому что у него будет время тренировать ребят и учить их играть в правильный баскетбол», — цитирует Йокича Basket News.

Никола Йокич назвал Виктора Вембаньяму самым уникальным двусторонним игроком НБА
