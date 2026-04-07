Баскония Витория-Гастейс — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
«Всё ещё могу делать это дерьмо». Леброн Джеймс — фанату «Далласа» во время матча

«Всё ещё могу делать это дерьмо». Леброн Джеймс — фанату «Далласа» во время матча
Комментарии

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил болельщику «Даллас Маверикс» во время поражения своей команды в матче, который состоялся 6 апреля (128:134). 41-летний баскетболист, оформивший 30 очков и 15 передач в первом матче без Луки Дончича и Остина Ривза, заявил, что не собирается сдаваться.

НБА — регулярный чемпионат
06 апреля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
134 : 128
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Флэгг - 45, Вашингтон - 15, Уильямс - 13, Маршалл - 13, Томпсон - 11, Багли III - 9, Кристи - 8, Миддлтон - 8, Гэффорд - 7, Пулакидас - 5, Пауэлл, Джонсон, Нембард, Смит
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Хэйс - 23, Хатимура - 21, Кеннард - 15, Ларэвиа - 14, Эйтон - 13, Вандербилт - 5, Джеймс - 5, Клебер - 2, Тьеро, Смит, Кнехт, Бафкин

В разгар встречи Джеймс обратился к фанату: «Я всё ещё могу делать это дерьмо, понимаешь? Я всё ещё могу. Они убрали меня на полку, знаешь».

После матча Леброн признался, что новость о травмах партнёров стала для него ударом. «Я проснулся после дневного сна и увидел новости. Это было как ещё один удар в сердце, в грудь, в основную артерию — Лука. Когда я увидел это, моя реакция была: «Чёрт». Буквально», — цитирует Джеймса Basket News.

Напомним, Дончич (растяжение левого подколенного сухожилия второй степени) и Ривз (повреждение косых мышц второй степени) выбыли на длительный срок после поражения.

