«Всё ещё могу делать это дерьмо». Леброн Джеймс — фанату «Далласа» во время матча

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил болельщику «Даллас Маверикс» во время поражения своей команды в матче, который состоялся 6 апреля (128:134). 41-летний баскетболист, оформивший 30 очков и 15 передач в первом матче без Луки Дончича и Остина Ривза, заявил, что не собирается сдаваться.

В разгар встречи Джеймс обратился к фанату: «Я всё ещё могу делать это дерьмо, понимаешь? Я всё ещё могу. Они убрали меня на полку, знаешь».

После матча Леброн признался, что новость о травмах партнёров стала для него ударом. «Я проснулся после дневного сна и увидел новости. Это было как ещё один удар в сердце, в грудь, в основную артерию — Лука. Когда я увидел это, моя реакция была: «Чёрт». Буквально», — цитирует Джеймса Basket News.

Напомним, Дончич (растяжение левого подколенного сухожилия второй степени) и Ривз (повреждение косых мышц второй степени) выбыли на длительный срок после поражения.