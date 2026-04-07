Баскония Витория-Гастейс — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Экс-игрок НБА Андре Роберсон назвал причины перехода в «Зенит»

Экс-игрок НБА Андре Роберсон назвал причины перехода в «Зенит»
Экс-игрок НБА Андре Роберсон рассказал, почему решил продолжить карьеру в «Зените» и какие цели ставит перед собой в новом клубе. В клуб из Санкт-Петербурга американский спортсмен перешёл летом прошлого года.

— Можно ли сейчас сказать, что ты наконец готов играть, показывая свой максимум?
— Да, конечно. То есть это мой второй год после травмы, когда я играю в постсезоне. В прошлом году я играл в АСВЕЛе. И это мой второй год в целом, когда я полноценно провожу сезон. Причина, по которой я приехал в «Зенит», заключается в том, что я надеюсь выйти в Евролигу в следующем году. Пока ещё непонятно, реально ли это, но это было одной из моих целей и одной из причин, по которой я приехал сюда: это клуб с именем, а мне хотелось вернуться на прежний уровень. Плюс я хочу продолжать путешествовать по миру и смотреть, что может предложить жизнь. Так что это тоже одна из причин, по которой я продолжаю свою карьеру. Поэтому для меня просто благословение — снова постоянно играть в баскетбол после той трагической травмы. Но, если говорить в целом, всё было здорово. Правда, здорово. Надеюсь, мы сможем выиграть чемпионат Лиги ВТБ, – приводит слова Роберсона Basketball Sphere.

Мощь капитана «Локо» и удививший новичок «Зенита». Герои недели в Единой лиге
