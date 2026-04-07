Игрок «Зенита» Андре Роберсон назвал фаворитов Евролиги этого сезона

Форвард «Зенита» Андре Роберсон поделился прогнозом на «Финал четырёх» Евролиги этого сезона. Американец выделил несколько команд, которые, по его мнению, имеют наибольшие шансы: «Олимпиакос», «Реал», «Фенербахче» и «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль).

— Можешь прямо сейчас дать свой прогноз на «Финал четырёх» Евролиги? В таблице сейчас полный хаос — шесть или семь команд разделяют всего несколько побед, так что возможно всё что угодно. Но с твоей точки зрения, какие команды ты видишь в «Финале четырёх»?

— Думаю, назову «Олимпиакос» — просто потому, что мне очень нравится их стиль игры, у них отличный состав. Ещё мне очень нравится, как сейчас играет «Реал». И, конечно, отмечу «Фенербахче», даже несмотря на то что в последнее время они выглядят не так слаженно, как, вероятно, должны были бы.

И я не собираюсь списывать со счетов «Хапоэль» из Тель-Авива. Несмотря на то что они потеряли преимущество своей площадки, у них всё равно очень сильный состав с игроками, которые реально умеют набирать очки. Так что да, вот мои прогнозы на «Финал четырёх» на данный момент, – приводит слова Роберсона Basketball Sphere.

