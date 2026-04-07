Экс-игрок НБА Андре Роберсон оценил уровень Единой лиги ВТБ и поделился впечатлениями от чемпионата. По его словам, лига отличается высоким уровнем конкуренции и требует полной самоотдачи от игроков.

— Что можешь сказать о Лиге ВТБ?

— Это определённо другой стиль по сравнению с тем, к чему я привык, но в то же время уровень конкуренции и качество игры здесь очень высокие. Конечно, каждый тренер отличается, но в целом стиль довольно похожий, мне это действительно нравится.

В Лиге ВТБ много таланта, так что ты должен быть готов играть каждый день. Даже команды из нижней части таблицы сильны, у них есть молодые игроки, которые развиваются, так что ни к одной игре нельзя относиться легкомысленно. Ты должен выходить, играть жёстко и показывать свой максимум каждый раз.

Здесь нет лёгких матчей, в то же время ни одной возможностью нельзя пренебрегать. Каждый раз, когда выходишь на площадку, хочешь играть на высоком уровне — ради себя, ради команды и даже в каком-то смысле так, чтобы мотивировать соперников становиться лучше, особенно молодых игроков. Всё это часть развития самого баскетбола. В целом это отличная лига, – приводит слова Роберсона Basketball Sphere.

