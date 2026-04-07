Баскония Витория-Гастейс — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Скариоло: у Хезоньи есть опция ухода в НБА. Не знаю, какое решение он примет

Главный тренер мадридского «Реала» Серджо Скариоло высказался о будущем форварда Марио Хезоньи, который после этого сезона может перейти в один из клубов НБА.

«У Марио есть опция ухода в НБА этим летом, все об этом знают. Он проводит очень хороший сезон, не знаю, какое решение он примет. Мы полностью сосредоточены на настоящем, а клуб круглый год и, конечно, летом работает над формированием состава. Это скорее вопрос к клубу, я же сконцентрирован на соревновании», — цитирует Скариоло Eurohoops.

В текущем сезоне 31-летний Хезонья набирает в среднем 13,3 очка, делает четыре подбора и 2,1 передачи за матч в Евролиге.

