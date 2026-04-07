Баскония Витория-Гастейс — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Адетокунбо назвал единственную команду, помимо «Милуоки», за которую готов играть

Адетокунбо назвал единственную команду, помимо «Милуоки», за которую готов играть
Двукратный MVP НБА Яннис Адетокунбо сообщил руководству «Милуоки Бакс», что из всех возможных вариантов в случае обмена он согласился бы выступать только за «Нью-Йорк Никс».

«Встреча представителей «Никс» с Яннисом состоялась в его родной Греции в конце июля. После неё греческий форвард дал понять, что «Нью-Йорк» — единственный клуб, за который он готов играть, если покинет «Милуоки». Однако «Бакс» отказались обменивать своего лидера, Адетокунбо согласился дать шанс новому составу команды», — сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

В текущем сезоне греческий форвард провёл 36 матчей, набирая в среднем за игру 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи.

