Адетокунбо назвал единственную команду, помимо «Милуоки», за которую готов играть

Двукратный MVP НБА Яннис Адетокунбо сообщил руководству «Милуоки Бакс», что из всех возможных вариантов в случае обмена он согласился бы выступать только за «Нью-Йорк Никс».

«Встреча представителей «Никс» с Яннисом состоялась в его родной Греции в конце июля. После неё греческий форвард дал понять, что «Нью-Йорк» — единственный клуб, за который он готов играть, если покинет «Милуоки». Однако «Бакс» отказались обменивать своего лидера, Адетокунбо согласился дать шанс новому составу команды», — сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

В текущем сезоне греческий форвард провёл 36 матчей, набирая в среднем за игру 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи.