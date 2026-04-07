Баскония Витория-Гастейс — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Инсайдер ESPN Чарания: «Бакс» были близки к обмену Адетокунбо в «Майами»

Руководство «Милуоки Бакс» было близко к обмену форварда Янниса Адетокунбо в «Майами Хит» перед дедлайном.

4 февраля «Бакс» серьёзно рассматривали предложение «Хит», в которое входили Тайлер Хирроу, Келел Уэйр, другие игроки, а также несколько выборов на драфте и права на обмен пиками. Однако владельцы клуба посчитали, что лучше сохранить Адетокунбо и получить более выгодные предложения летом. Утром 5 февраля «Милуоки» уведомил «Майами», что сделка не состоится, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Помимо «Хит», серьёзный интерес к Яннису проявляли «Миннесота Тимбервулвз» и «Голден Стэйт Уорриорз». По словам источников, генеральный менеджер «Бакс» Джон Хорст был открыт для переговоров при условии получения взамен элитных молодых игроков или значительного количества драфт-активов.

