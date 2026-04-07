Легенды НБА выступили в поддержку Дончича в споре о наградах

Звёздный разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич провёл 64 матча в текущем сезоне, лидируя в лиге с 33,5 очка в среднем за игру. Однако из-за правила 65 игр словенец может лишиться права претендовать на такие награды, как MVP и включение в символические сборные.

Члены Зала славы НБА Трэйси Макгрэди и Кармело Энтони поддержали словенца. «Это рождение ребёнка, а не травма и не управление нагрузками. Уверен, лига поступит правильно», — цитирует Макгрэди Basket News.

Энтони добавил: «Это касается иностранных игроков. Если им нужно вернуться домой, чтобы решить семейные дела, и они пропускают игры, их не должны наказывать».

Отметим, что агент игрока Билл Даффи заявил, что Лука намерен подать апелляцию по пункту «Экстраординарные обстоятельства», который позволяет игрокам оспаривать пропуск матчей по уважительным причинам. В случае Дончича он пропустил две игры из-за рождения дочери.