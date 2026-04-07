Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Баскония Витория-Гастейс — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Легенды НБА выступили в поддержку Дончича в споре о наградах

Легенды НБА выступили в поддержку Дончича в споре о наградах
Комментарии

Звёздный разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич провёл 64 матча в текущем сезоне, лидируя в лиге с 33,5 очка в среднем за игру. Однако из-за правила 65 игр словенец может лишиться права претендовать на такие награды, как MVP и включение в символические сборные.

Члены Зала славы НБА Трэйси Макгрэди и Кармело Энтони поддержали словенца. «Это рождение ребёнка, а не травма и не управление нагрузками. Уверен, лига поступит правильно», — цитирует Макгрэди Basket News.

Энтони добавил: «Это касается иностранных игроков. Если им нужно вернуться домой, чтобы решить семейные дела, и они пропускают игры, их не должны наказывать».

Отметим, что агент игрока Билл Даффи заявил, что Лука намерен подать апелляцию по пункту «Экстраординарные обстоятельства», который позволяет игрокам оспаривать пропуск матчей по уважительным причинам. В случае Дончича он пропустил две игры из-за рождения дочери.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android