Джейлен Браун сделал заявление о шансах «Селтикс» в плей-офф

Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун заявил, что его команда готова взять реванш у «Нью-Йорк Никс» в плей-офф, если в этом году они вновь встретятся.

«Это было похоже на смерть… У «Никс» хорошая команда. Но растерять два отрыва в 20 очков — как такое вообще происходит? Энергии не хватило, и мы проиграли. Но уважение «Никс», они победили и прошли дальше. Мы сами себе это сделали. Но в этом году другая история. В этом плей-офф у нас есть отличные шансы, чтобы проявить себя лучше. Мы можем снова встретиться с «Никс», и мы должны быть готовы показать себя. С нами наши молодые убийцы. Иногда нужно вернуться и взять реванш», — цитирует Брауна Fadeaway World.

Напомним, в прошлом сезоне «Бостон» вылетел из плей-офф во втором раунде после поражения от «Никс» в шести матчах.