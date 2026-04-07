«Буллз» намерены сохранить главного тренера на фоне перестановок в руководстве

«Чикаго Буллз» не планирует увольнять главного тренера Билли Донована, несмотря на недавние отставки в руководстве команды.

После увольнения вице-президента по баскетбольным операциям Артураса Карнишоваса и генерального менеджера Марка Эверсли многие ожидали, что следующим покинет клуб и Донован. Однако, по информации инсайдера Шэмса Чарании, приоритетом владельцев Майкла и Джерри Райнсдорфов является сохранение главного тренера.

«С тех пор как этот режим пришёл в 2020 году, команда выходила в плей-офф лишь однажды. Четыре сезона подряд без постсезона. В сезоне-2021/2022 они были первым номером посева на Востоке… Направление полностью изменилось. Билли Донован всё ещё главный тренер. Насколько я понимаю, «Буллз» хотят сохранить его, пока он сам хочет оставаться в Чикаго. Их главный приоритет после окончания сезона — встретиться с Билли Донованом, обсудить будущее и попытаться удержать его в Чикаго», — сообщает инсайдер Шэмс Чарания.