«Я в отчаянии. Лука был в шаге от звания MVP». Мэджик Джонсон — о травме Дончича

Член Зала славы баскетбола, а также пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Мэджик Джонсон высказался о том, что 27-летний разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич получил травму задней мышцы бедра второй степени и выбыл на несколько недель.

«Я в отчаянии из-за травмы Луки Дончича, потому что он был в шаге от звания MVP и определённо должен был попасть в первую символическую сборную НБА!» — написал Джонсон на своей странице в социальной сети Х.

Ранее стало известно, что Лука Дончич отправился в Испанию на лечение, чтобы ускорить восстановление от травмы.