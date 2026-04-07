Баскония Витория-Гастейс — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Леброн сравнил Гилджес-Александера с Джорданом

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высоко оценил игру лидера «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера, сравнив с Майклом Джорданом.

«Каждый раз смотришь на его статистику – и там у Шея 38 очков, но это, условно, 13 из 17 с игры. Или вот недавно – под 40 очков, и что-то вроде 15 из 19. Это одна из моих любимых вещей в игроках. Я сам такой – люблю эффективность. Когда ты выходишь, делаешь свою работу и не берёшь лишние, плохие броски.

Понятно, если ты поймал кураж, можешь пару раз проверить «руку». У всех бывают матчи, когда не летит, это нормально. Но то, что мне особенно нравится в Шее, он столько играет на периметре, так много бросает со средней дистанции и при этом остаётся настолько эффективным.

Это уровень Майкла Джордана», – приводит слова Джеймса аккаунт NBA Courtside в социальной сети X.

