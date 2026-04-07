«Рад, что меня не будет в НБА, когда он выйдет на пик формы». Леброн — о Вембаньяме

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда за калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», лестно высказался в адрес 22-летнего лидера техасского клуба «Сан-Антонио Спёрс» француза Виктора Вембаньямы.

«Я рад, что меня не будет в НБА, когда Виктор выйдет на пик формы. Счастлив, что смогу смотреть и узнавать расписание матчей», — приводит слова Джеймса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

Виктор в текущем сезоне лиги принял участие в 63 матчах. В среднем за игру французский центровой набирает 24,8 очка, делает 11,5 подбора, отдаёт 3,1 передачи и совершает 3,1 блок-шота.

Материалы по теме
Леброн сравнил Гилджес-Александера с Джорданом
