Гомельский оценил игру Кавая Леонарда в сезоне-2025/2026 НБА

Авторитетный российский комментатор и аналитик Владимир Гомельский поделился мнением насчёт игры 34-летнего двукратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американца Кавая Леонарда, выступающего в составе «Лос-Анджелес Клипперс», в регулярном сезоне-2025/2026.

«Из лёгких форвардов НБА Кавай по-прежнему один из лучших по игре в обороне. В нападении его результативность немного снизилась, но всё ещё надёжен. Кавай для «Лос-Анджелес Клипперс» является самым ценным активом», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Гомельский отреагировал на критику рекордных 83 очков Бэма Адебайо.