Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Баскония Витория-Гастейс — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адетокунбо мог лишиться бонуса от Nike из-за невыпуска на площадку

Комментарии

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо мог лишиться бонуса по контракту с Nike из-за решения клуба не выпускать его на площадку.

Как сообщает ESPN, выплата была привязана к условию – сыграть не менее 41 матча за сезон. Из-за ограничений со стороны «Бакс» это требование выполнено не было. Клуб не допускает Адетокунбо к играм по медицинским причинам после травмы колена, полученной 15 марта, несмотря на то что сам игрок, как сообщается, считает себя готовым вернуться.

В текущем сезоне Адетокунбо провёл 36 матчей, во всех выходя в стартовом составе. В среднем он набирает 27,6 очка, делает 9,8 подбора и 5,4 передачи за игру. Также на его счету 0,9 перехватов и 0,7 блок-шота при коэффициенте полезности 29,1.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android