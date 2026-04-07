Адетокунбо мог лишиться бонуса от Nike из-за невыпуска на площадку

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо мог лишиться бонуса по контракту с Nike из-за решения клуба не выпускать его на площадку.

Как сообщает ESPN, выплата была привязана к условию – сыграть не менее 41 матча за сезон. Из-за ограничений со стороны «Бакс» это требование выполнено не было. Клуб не допускает Адетокунбо к играм по медицинским причинам после травмы колена, полученной 15 марта, несмотря на то что сам игрок, как сообщается, считает себя готовым вернуться.

В текущем сезоне Адетокунбо провёл 36 матчей, во всех выходя в стартовом составе. В среднем он набирает 27,6 очка, делает 9,8 подбора и 5,4 передачи за игру. Также на его счету 0,9 перехватов и 0,7 блок-шота при коэффициенте полезности 29,1.