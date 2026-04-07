16 очков легионера из США помогли УНИКСу победить «Автодор» в домашнем матче

Во вторник, 7 апреля, на стадионе «Мегаспорт» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого УНИКС принимал «Автодор». Баскетболисты из Казани со счётом 86:65 (24:10, 17:11, 24:20, 21:24) взяли верх над гостями из Саратова.

Наиболее результативным игроком в составе казанской команды оказался 33-летний американский центровой Джален Рейнольдс. Он набрал 16 очков, сделал девять подборов, отдал одну передачу, а также совершил четыре перехвата.

Самым результативным игроком в составе клуба из Саратова стал 23-летний российский защитник Виталиюс Пранаускис. Ему удалось набрать 20 очков, сделать четыре подбора и отдать восемь передач.