УНИКС — «Автодор», результат матча 7 апреля 2026, счет 86:65

16 очков легионера из США помогли УНИКСу победить «Автодор» в домашнем матче
Во вторник, 7 апреля, на стадионе «Мегаспорт» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого УНИКС принимал «Автодор». Баскетболисты из Казани со счётом 86:65 (24:10, 17:11, 24:20, 21:24) взяли верх над гостями из Саратова.

Winline Basket Cup . Группа B
26 марта 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
77 : 85
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Бингэм - 20, Лопатин - 15, Рейнольдс - 14, Д. Кулагин - 14, Брюэр - 6, Беленицкий - 3, Абдулбасиров - 3, Захаров - 2, Халилулаев, Белоусов, Стуленков
Зенит: Мун - 27, Жбанов - 14, Джузэнг - 13, Шаманич - 10, Фрейзер - 6, Мартюк - 6, Емченко - 5, Карасёв - 2, Бако - 2, Роберсон, Узинский, Воронцевич

Наиболее результативным игроком в составе казанской команды оказался 33-летний американский центровой Джален Рейнольдс. Он набрал 16 очков, сделал девять подборов, отдал одну передачу, а также совершил четыре перехвата.

Самым результативным игроком в составе клуба из Саратова стал 23-летний российский защитник Виталиюс Пранаускис. Ему удалось набрать 20 очков, сделать четыре подбора и отдать восемь передач.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Мощь капитана «Локо» и удививший новичок «Зенита». Герои недели в Единой лиге
Мощь капитана «Локо» и удививший новичок «Зенита». Герои недели в Единой лиге
