Баскония Витория-Гастейс — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

«Зенит» — «Уралмаш», результат матча 7 апреля 2026, счет 69:82, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Уралмаш» обыграл «Зенит», одержав вторую победу подряд над командой из топ-3
Во вторник, 7 апреля, в Санкт-Петербурге на площадке «Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» принимал «Уралмаш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 82:69 (24:24, 15:17, 22:15, 21:13).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 апреля 2026, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
69 : 82
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Фрейзер - 14, Джузэнг - 14, Роберсон - 10, Мун - 10, Емченко - 8, Воронцевич - 6, Шаманич - 4, Узинский - 3, Щербенев, Карасёв, Мартюк, Бако
Уралмаш: Эллис - 21, Нэвелс - 14, Даглас - 14, Карданахишвили - 12, Далтон - 9, Нэльсон - 5, Попов - 4, Писклов - 3, Пынько, Новиков, Белянков, Герасимов

В составе хозяев отличился американский разыгрывающий Фрейзер Трент, в активе которого 14 очков, два подбора, семь передач и один перехват с одной потерей при коэффициенте эффективности «+19».

Лучшим игроком матча стал центровой «Уралмаша» Октавиус Эллис, оформивший дабл-дабл — 21 очко и 11 подборов. Также на его счету две результативные передачи, две потери и коэффициент эффективности «+32». В составе екатеринбургской команды отметился и разыгрывающий Антон Карданахишвили: он набрал 12 очков, сделал четыре подбора, восемь передач, три потери и один перехват при коэффициенте полезности «+24».

