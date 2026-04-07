«Уралмаш» обыграл «Зенит», одержав вторую победу подряд над командой из топ-3

Во вторник, 7 апреля, в Санкт-Петербурге на площадке «Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» принимал «Уралмаш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 82:69 (24:24, 15:17, 22:15, 21:13).

В составе хозяев отличился американский разыгрывающий Фрейзер Трент, в активе которого 14 очков, два подбора, семь передач и один перехват с одной потерей при коэффициенте эффективности «+19».

Лучшим игроком матча стал центровой «Уралмаша» Октавиус Эллис, оформивший дабл-дабл — 21 очко и 11 подборов. Также на его счету две результативные передачи, две потери и коэффициент эффективности «+32». В составе екатеринбургской команды отметился и разыгрывающий Антон Карданахишвили: он набрал 12 очков, сделал четыре подбора, восемь передач, три потери и один перехват при коэффициенте полезности «+24».