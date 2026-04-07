ЦСКА разгромил «Локо» и досрочно стал чемпионом регулярного сезона Единой лиги

Во вторник, 7 апреля, на стадионе «Мегаспорт» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого ЦСКА принимал «Локомотив-Кубань». Баскетболисты из Москвы со счётом 99:69 (17:23, 33:16, 24:15, 25:15) взяли верх над гостями из Краснодара. Таким образом, армейцы досрочно стали чемпионами регулярного сезона Единой лиги.

Самым результативным игроком в составе московской команды стал 30-летний российский защитник Иван Ухов. Ему удалось набрать 20 очков, сделать три подбора, отдать шесть передач, а также совершить один перехват.

Наиболее результативным игроком в составе «Локомотива-Кубань» стал 29-летний американский защитник Джеремайя Мартин. Ему удалось набрать 15 очков, сделать три подбора, отдать четыре передачи, а также совершить два перехвата и четыре блок-шота.