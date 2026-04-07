ЦСКА — «Локомотив-Кубань», результат матча 7 апреля 2026, счет 99:69

ЦСКА разгромил «Локо» и досрочно стал чемпионом регулярного сезона Единой лиги
Комментарии

Во вторник, 7 апреля, на стадионе «Мегаспорт» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого ЦСКА принимал «Локомотив-Кубань». Баскетболисты из Москвы со счётом 99:69 (17:23, 33:16, 24:15, 25:15) взяли верх над гостями из Краснодара. Таким образом, армейцы досрочно стали чемпионами регулярного сезона Единой лиги.

ЦСКА: Ухов - 20, Кливленд - 17, Тримбл - 17, Жан-Шарль - 15, Уэйр - 8, Курбанов - 7, Митрович - 6, Руженцев - 4, Чадов - 2, Антонов - 2, Астапкович - 1, Карпенко
Локомотив-Кубань: Мартин - 15, Шеянов - 12, Хантер - 10, Миллер - 8, Мур - 7, Ищенко - 6, Квитковских - 5, Темиров - 4, Коновалов - 2, Попов, Хаджибегович

Самым результативным игроком в составе московской команды стал 30-летний российский защитник Иван Ухов. Ему удалось набрать 20 очков, сделать три подбора, отдать шесть передач, а также совершить один перехват.

Наиболее результативным игроком в составе «Локомотива-Кубань» стал 29-летний американский защитник Джеремайя Мартин. Ему удалось набрать 15 очков, сделать три подбора, отдать четыре передачи, а также совершить два перехвата и четыре блок-шота.

