Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Баскония Витория-Гастейс — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Кулагин набрал 3000 очков в Единой лиге ВТБ

Кулагин набрал 3000 очков в Единой лиге ВТБ
Комментарии

Защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин преодолел отметку в 3000 набранных очков в Единой лиге ВТБ, сообщает пресс-служба чемпионата. Юбилейное достижение он оформил в матче с «Автодором», в котором казанский клуб одержал победу со счётом 86:65.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 апреля 2026, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
86 : 65
Автодор
Саратов
УНИКС: Рейнольдс - 16, Бингэм - 15, Манфорд - 15, Швед - 12, Беленицкий - 8, Д. Кулагин - 8, Лопатин - 5, Пьерр - 3, Абдулбасиров - 2, Стуленков - 2, Захаров, Белоусов
Автодор: Пранаускис - 20, Вольхин - 18, Евсеев - 10, Земский - 7, Сущик - 4, Коско - 4, Мотовилов - 2, Беслач, Фёдоров, Клименко

В текущем сезоне Кулагин провёл 35 матчей, 27 из которых начал в стартовом составе. За сезон-2025/2026 он уже набрал 335 очков, в среднем он набирает 9,6 очка, делает 4,5 передачи и 3,2 подбора за игру. Также на его счету 1,1 перехвата при 1,6 потери. Среднее игровое время составляет 26 минут 36 секунд, коэффициент полезности — «+11,7». Кулагин реализует 43,6% двухочковых и 35,7% трёхочковых бросков, а также 84,4% штрафных.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android