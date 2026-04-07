«Не показали хорошей игры». Перасович — о победе УНИКСа в матче с «Автодором»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался насчёт победы своей команды в матче с саратовским клубом «Автодор» (86:65).

«Прежде всего поздравляю команду с победой. Этот результат гарантировал нам второе место в регулярном чемпионате, что было нашей целью перед матчем. Также мы хотели дать игровое время Дишону Пьерру и Ксавьеру Манфорду. Мы ротируем состав, пробуем разные сочетания. Я доволен настроем команды, но исполнение было не лучшим, ведь хорошей игры мы не показали. Мы испытываем определённые проблемы в некоторых компонентах. Но сейчас нужно меняться и показывать свой лучший баскетбол – особенно в преддверии WINLINE Basket Cup», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.