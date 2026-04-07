Баскония Витория-Гастейс — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
«Не показали хорошей игры». Перасович — о победе УНИКСа в матче с «Автодором»

Комментарии

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался насчёт победы своей команды в матче с саратовским клубом «Автодор» (86:65).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 апреля 2026, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
86 : 65
Автодор
Саратов
УНИКС: Рейнольдс - 16, Бингэм - 15, Манфорд - 15, Швед - 12, Беленицкий - 8, Д. Кулагин - 8, Лопатин - 5, Пьерр - 3, Абдулбасиров - 2, Стуленков - 2, Захаров, Белоусов
Автодор: Пранаускис - 20, Вольхин - 18, Евсеев - 10, Земский - 7, Сущик - 4, Коско - 4, Мотовилов - 2, Беслач, Фёдоров, Клименко

«Прежде всего поздравляю команду с победой. Этот результат гарантировал нам второе место в регулярном чемпионате, что было нашей целью перед матчем. Также мы хотели дать игровое время Дишону Пьерру и Ксавьеру Манфорду. Мы ротируем состав, пробуем разные сочетания. Я доволен настроем команды, но исполнение было не лучшим, ведь хорошей игры мы не показали. Мы испытываем определённые проблемы в некоторых компонентах. Но сейчас нужно меняться и показывать свой лучший баскетбол – особенно в преддверии WINLINE Basket Cup», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.

