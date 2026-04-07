37 очков Тайлера Дорси помогли «Олимпиакосу» победить мадридский «Реал»

Сегодня, 7 апреля, состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в рамках которого греческая команда «Олимпиакос» принимала испанский клуб «Реал» Мадрид. Коллектив из Пирея одержал победу со счётом 102:88 (31:19, 18:23, 23:15, 30:31).

Наиболее результативным игроком в составе «Олимпиакоса» стал 30-летний американо-греческий защитник Тайлер Дорси. Ему удалось набрать 37 очков, сделать один подбор, а также отдать пять передач.

Самым результативным игроком в составе мадридского коллектива стал 30-летний американский лёгкий форвард Трей Лайлз. Он набрал 22 очка, сделал пять подборов, а также отдал три передачи,.