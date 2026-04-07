Баскония Витория-Гастейс — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
22:00 Мск
Баскетбол Новости

«Олимпиакос» — «Реал», результат матча 7 апреля 2026, счет 102:88, Евролига-2025/2026

37 очков Тайлера Дорси помогли «Олимпиакосу» победить мадридский «Реал»
Сегодня, 7 апреля, состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в рамках которого греческая команда «Олимпиакос» принимала испанский клуб «Реал» Мадрид. Коллектив из Пирея одержал победу со счётом 102:88 (31:19, 18:23, 23:15, 30:31).

Евролига . Регулярный чемпионат. 36-й тур
07 апреля 2026, вторник. 21:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
102 : 88
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Олимпиакос: Уолкап, Нтиликина, Уорд, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Джозеф, Холл, Маккиссик, Фурнье
Реал Мадрид: Лайлз, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис, Лень

Наиболее результативным игроком в составе «Олимпиакоса» стал 30-летний американо-греческий защитник Тайлер Дорси. Ему удалось набрать 37 очков, сделать один подбор, а также отдать пять передач.

Самым результативным игроком в составе мадридского коллектива стал 30-летний американский лёгкий форвард Трей Лайлз. Он набрал 22 очка, сделал пять подборов, а также отдал три передачи,.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
