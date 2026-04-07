Фрейзер: мы позволили «Уралмашу» приехать и обыграть нас

Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер прокомментировал домашнее поражение от «Уралмаша» (69:82) в матче 38-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Полное разочарование. Они приехали сюда и просто продавили нас. Я очень недоволен. Мы должны играть лучше. Особенно с учётом того, что уже в пятницу у нас матч с ЦСКА. Это будет тяжёлая игра, и нам нужно многое исправить. Что касается этой встречи, то нам нужно переключаться на следующую. Сегодняшним выступлением команды я очень разочарован. Мы позволили им приехать сюда и обыграть нас.

Нам нужно быть ментально сильнее, думаю, в этом ключевой момент. Когда мы играем жёстко и агрессивно на протяжении всего матча, нас очень сложно обыграть. Но как только сбавляем и начинаем играть мягко — сразу выглядим хуже», – приводит слова Фрейзера пресс-служба команды.