Баскония Витория-Гастейс — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Барселона — Панатинаикос, результат матча 7 апреля 2026, счет 79:93, Евролига-2025/2026

«Панатинаикос» с отрывом в 14 очков победил «Барселону» в Евролиге
Вечером 7 апреля в Каталонии на стадионе «Палау Блауграна» завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местная «Барселона» принимала греческий коллектив «Панатинаикос». Гости со счётом 93:79 (23:27, 15:28, 11:25, 30:13) обыграли представителей Испании.

Евролига . Регулярный чемпионат. 36-й тур
07 апреля 2026, вторник. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
79 : 93
Панатинаикос
Афины, Греция
Барселона: Пантер, Маркос, Кейл, Норрис, Веселы, Брисуэла, Эрнангомес, Фалл, Клайберн, Шенгелия, Никола, Парра
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Слукас, Хэйс, Грант, Нанн, Лессор, Фарид, Григонис, Эрнангомес, Митоглу

В составе испанского коллектива лучшим стал американский форвард Майлз Норрис. За время игры он заработал 15 очков, сделал шесть подборов, одну передачу, два перехвата при коэффициенте эффективности «+22».

Лучшим в составе гостей стал лёгкий форвард Джеди Осман. Он принёс команде 21 очко, сделал две передачи, четыре подбора и один перехват при коэффициенте эффективности «+27».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
НБА, ФИБА и Евролига. Как три гиганта могут изменить европейский баскетбол
