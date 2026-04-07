Баскония Витория-Гастейс — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Президент Единой лиги отреагировал на досрочное чемпионство ЦСКА в регулярном сезоне
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал победу московского клуба ЦСКА в матче с краснодарской командой «Локомотив-Кубань» (99:69), а также высказался насчёт досрочного чемпионства армейцев в регулярном сезоне.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 апреля 2026, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
99 : 69
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Ухов - 20, Кливленд - 17, Тримбл - 17, Жан-Шарль - 15, Уэйр - 8, Курбанов - 7, Митрович - 6, Руженцев - 4, Чадов - 2, Антонов - 2, Астапкович - 1, Карпенко
Локомотив-Кубань: Мартин - 15, Шеянов - 12, Хантер - 10, Миллер - 8, Мур - 7, Ищенко - 6, Квитковских - 5, Темиров - 4, Коновалов - 2, Попов, Хаджибегович

«ЦСКА на протяжении всего регулярного чемпионата показывал командную качественную игру. В итоге армейцы досрочно обеспечили себе первое место в регулярном сезоне – впервые с 2023 года. Сейчас ЦСКА выглядит очень подготовленной командой перед решающей частью сезона – «Финалом четырёх» Winline Basket Cup и плей-офф Лиги ВТБ.

По итогам сегодняшней игры с «Локомотивом» отдельно бы отметил защитников – стабильного Мело Тримбла, Ивана Ухова, выдавшего сегодня один из лучших матчей в сезоне, и Антониуса Кливленда, который набирает форму и становится очень важным игроком для ЦСКА. При этом армейцы очень сильны в командной обороне и против «Локо» они это продемонстрировали – армейцы хорошо менялись в защите, что дало результат.

«Локомотив» решает сейчас свои задачи – больше времени в важных матчах получают молодые игроки – прогрессирует Всеволод Ищенко, а Даниил Шеянов против ЦСКА выдал один из лучших матчей в карьере.
То, что «Локо» уступил сегодня ЦСКА с таким счётом (-30 очков. – Прим. «Чемпионата») – неожиданный результат. При этом и в параллельном матче «Уралмаш» преподнёс сюрприз, обыграв «Зенит, что тоже в итоге может повлиять на распределение мест в первой восьмёрке. Нас ждёт интересная развязка регулярного сезона и, надеемся, не менее интересный плей-офф», — сказал Кущенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

