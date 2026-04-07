Президент Единой лиги отреагировал на досрочное чемпионство ЦСКА в регулярном сезоне

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал победу московского клуба ЦСКА в матче с краснодарской командой «Локомотив-Кубань» (99:69), а также высказался насчёт досрочного чемпионства армейцев в регулярном сезоне.

«ЦСКА на протяжении всего регулярного чемпионата показывал командную качественную игру. В итоге армейцы досрочно обеспечили себе первое место в регулярном сезоне – впервые с 2023 года. Сейчас ЦСКА выглядит очень подготовленной командой перед решающей частью сезона – «Финалом четырёх» Winline Basket Cup и плей-офф Лиги ВТБ.

По итогам сегодняшней игры с «Локомотивом» отдельно бы отметил защитников – стабильного Мело Тримбла, Ивана Ухова, выдавшего сегодня один из лучших матчей в сезоне, и Антониуса Кливленда, который набирает форму и становится очень важным игроком для ЦСКА. При этом армейцы очень сильны в командной обороне и против «Локо» они это продемонстрировали – армейцы хорошо менялись в защите, что дало результат.

«Локомотив» решает сейчас свои задачи – больше времени в важных матчах получают молодые игроки – прогрессирует Всеволод Ищенко, а Даниил Шеянов против ЦСКА выдал один из лучших матчей в карьере.

То, что «Локо» уступил сегодня ЦСКА с таким счётом (-30 очков. – Прим. «Чемпионата») – неожиданный результат. При этом и в параллельном матче «Уралмаш» преподнёс сюрприз, обыграв «Зенит, что тоже в итоге может повлиять на распределение мест в первой восьмёрке. Нас ждёт интересная развязка регулярного сезона и, надеемся, не менее интересный плей-офф», — сказал Кущенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.