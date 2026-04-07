Андреас Пистиолис прокомментировал разгромную победу ЦСКА в матче с «Локо»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своих подопечных в матче с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» со счётом 99:69.

«Позвольте начать с благодарности болельщикам, которые пришли сегодня сюда и создали прекрасную атмосферу. Что касается игры, мы очень серьёзно сегодня выступили. Мне понравилось то, как выглядела команда. Мы подошли к этому матчу очень правильно, выполнили наш план. Все детали, которые проговаривали, исполнили, и навязали сопернику наш стиль игры. Мы, наконец, набрали хороший ритм. И я надеюсь, что в оставшейся части сезона будем играть серьёзно и с таким же моментом подойдём к плей-офф», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.