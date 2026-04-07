Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Баскония Витория-Гастейс — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Андреас Пистиолис прокомментировал разгромную победу ЦСКА в матче с «Локо»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своих подопечных в матче с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» со счётом 99:69.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 апреля 2026, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
99 : 69
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Ухов - 20, Кливленд - 17, Тримбл - 17, Жан-Шарль - 15, Уэйр - 8, Курбанов - 7, Митрович - 6, Руженцев - 4, Чадов - 2, Антонов - 2, Астапкович - 1, Карпенко
Локомотив-Кубань: Мартин - 15, Шеянов - 12, Хантер - 10, Миллер - 8, Мур - 7, Ищенко - 6, Квитковских - 5, Темиров - 4, Коновалов - 2, Попов, Хаджибегович

«Позвольте начать с благодарности болельщикам, которые пришли сегодня сюда и создали прекрасную атмосферу. Что касается игры, мы очень серьёзно сегодня выступили. Мне понравилось то, как выглядела команда. Мы подошли к этому матчу очень правильно, выполнили наш план. Все детали, которые проговаривали, исполнили, и навязали сопернику наш стиль игры. Мы, наконец, набрали хороший ритм. И я надеюсь, что в оставшейся части сезона будем играть серьёзно и с таким же моментом подойдём к плей-офф», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

Материалы по теме
Не только разгром «Локо», но и победа в регулярке. Такой ЦСКА можно остановить?!
