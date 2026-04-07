Баскония Витория-Гастейс — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Леброн пропустит матч против действующего чемпиона НБА «Оклахомы» — инсайдер

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда за калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», не примет участие в предстоящем матче с командой «Оклахома-Сити Тандер», который состоится сегодня, 8 апреля, и начнётся в 5:30 мск. Об этом сообщает авторитетный американский инсайдер Марк Стейн на своей странице в социальной сети Х.

Согласно имеющейся информации, Леброн пропустит встречу в рамках управления нагрузкой из-за боли в левой ноге.

Напомним, в данный момент «озёрники» занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Коллектив из Калифорнии к настоящему моменту одержал 50 побед и потерпел 28 поражений.

Леброн Джеймс теперь один. У «Лейкерс» — реальная беда
