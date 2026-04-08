Стали известны подробности травмы Вембаньямы

Появились новые детали о состоянии лидера «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы после повреждения, полученного по ходу матча с «Филадельфией Сиксерс», сообщает аккаунт Underdog NBA в социальной сети X со ссылкой на инсайдера портала ESPN Шэмса Чаранию.

По результатам рентгена серьёзных травм рёбер выявлено не было. При этом баскетболисту предстоят дополнительные обследования. В клубе рассчитывают, что повреждение окажется несерьёзным.

Вембаньяма получил травму в игре с «Филадельфией Сиксерс» в конце второй четверти. Пол Джордж попал ему локтем в область рёбер, когда француз пытался сыграть на перехвате. В результате игрок досрочно покинул площадку и больше не вернулся в матч.