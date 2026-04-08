Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Стали известны подробности травмы Вембаньямы

Стали известны подробности травмы Вембаньямы
Появились новые детали о состоянии лидера «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы после повреждения, полученного по ходу матча с «Филадельфией Сиксерс», сообщает аккаунт Underdog NBA в социальной сети X со ссылкой на инсайдера портала ESPN Шэмса Чаранию.

НБА — регулярный чемпионат
07 апреля 2026, вторник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
115 : 102
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 19, Вембаньяма - 17, Харпер - 17, Джонсон - 13, Фокс - 13, Корнет - 10, Васселл - 9, Шампани - 7, Брайант - 5, Уотерс III - 3, Барнс - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Пламли
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 34, Джордж - 16, Макси - 15, Эджкомб - 14, Барлоу - 6, Драммонд - 5, Граймс - 5, Убре - 5, Эдвардс - 2, Лоури, Уотфорд, Терри, Боучэмп, Бона, Уокер

По результатам рентгена серьёзных травм рёбер выявлено не было. При этом баскетболисту предстоят дополнительные обследования. В клубе рассчитывают, что повреждение окажется несерьёзным.

Вембаньяма получил травму в игре с «Филадельфией Сиксерс» в конце второй четверти. Пол Джордж попал ему локтем в область рёбер, когда француз пытался сыграть на перехвате. В результате игрок досрочно покинул площадку и больше не вернулся в матч.

