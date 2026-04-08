«Бруклин» без Дёмина обыграл дома «Милуоки», несмотря на дабл-дабл Принса

В ночь с 7 на 8 апреля на стадионе «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс». Победу в этой встрече одержали хозяева паркета со счётом 96:90

В составе победителей самым результативным игроком стал форвард И Джей Лидделл, набравший 21 очко и сделавший четыре подбора и одну передачу.

Эй Джей Грин в ростере гостей показал наибольшую результативность — 20 очков, шесть подборов, одна передача. Форвард Торин Принс оформил дабл-дабл: 16 очков, 11 подборов, также на его счету четыре передачи.