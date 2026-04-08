Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лос-Анджелес Лейкерс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 8 апреля 2026, счет 87:123, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Лейкерс» без Дончича уступили «Тандер» с разницей в 36 очков
Комментарии

В ночь с 7 на 8 апреля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Победу в этой встрече одержала команда гостей со счётом 123:87.

НБА — регулярный чемпионат
08 апреля 2026, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
87 : 123
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Хатимура - 15, Тимме - 11, Смит - 11, Тьеро - 10, Кеннард - 10, Бафкин - 9, Кнехт - 5, Джеймс - 4, Вандербилт - 3, Эйтон - 3, Ларэвиа - 2, Клебер - 2, Манон - 2, Хэйс
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 25, Джо - 18, Маккейн - 15, Холмгрен - 15, Уиггинс - 10, Митчелл - 9, Дорт - 8, Карлсон - 8, Карузо - 6, Уоллес - 5, Барнхайзер - 2, Уильямс - 2, Уильямс, Топич, Хартенштайн

Самым результативным игроком матча стал защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер. В его активе 25 очков, один подбор и восемь передач.

В составе хозяев паркета лучшую результативность продемонстрировал форвард Руи Хатимура, на его счету 15 очков, пять подборов и одна передача. Сын Леброна Джеймса Бронни набрал четыре очка, сделал два подбора и отдал две передачи.

«Лейкерс» проиграли третий матч подряд. «Тандер» одержали шестую победу кряду.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android