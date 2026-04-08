НБА: результаты игр 8 апреля

В ночь 8 апреля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты игр на 8 апреля:

«Вашингтон Уизардс» — «Чикаго Буллз» — 98:129;

«Индиана Пэйсерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 104:124;

«Бруклин Нетс» — «Милуоки Бакс» — 96:90;

«Торонто Рэпторс» — «Майами Хит» — 121:95;

«Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 113:102;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Юта Джаз» — 156:137;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Сакраменто Кингз» — 110:105;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс» — 116:103;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 87:123;

«Финикс Санз» — «Хьюстон Рокетс» — 105:119.