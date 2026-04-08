Единая лига: расписание матчей 8 апреля

В среду, 8 апреля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 8 апреля:

17:30 мск — «Бетсити Парма» — «Самара»;

19:00 мск — МБА-МАИ — «Пари Нижний Новгород».

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 34 победы при трёх поражениях в 37 играх. После вчерашней разгромной победы в матче с «Локомотивом-Кубань» (99:69) армейцы стали победителями регулярки нынешнего сезона.

На втором месте располагается казанский УНИКС, в активе клуба 31 победа и шесть поражений. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 27 побед при 11 поражениях в 38 играх.