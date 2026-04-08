Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 8 апреля

Единая лига: расписание матчей 8 апреля
Комментарии

В среду, 8 апреля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 8 апреля:

17:30 мск — «Бетсити Парма» — «Самара»;
19:00 мск — МБА-МАИ — «Пари Нижний Новгород».

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 34 победы при трёх поражениях в 37 играх. После вчерашней разгромной победы в матче с «Локомотивом-Кубань» (99:69) армейцы стали победителями регулярки нынешнего сезона.

На втором месте располагается казанский УНИКС, в активе клуба 31 победа и шесть поражений. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 27 побед при 11 поражениях в 38 играх.

Не только разгром «Локо», но и победа в регулярке. Такой ЦСКА можно остановить?!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android