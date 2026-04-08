В «Милуоки» отреагировали на слухи, что из-за драфта-2026 не дают играть Яннису Адетокунбо

42-летний американский бывший баскетболист и нынешний генеральный менеджер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» Джон Хорст отреагировал на слухи, что клуб из-за выгодной позиции на драфте-2026 специально не выпускает на паркет 31-летнего греческого форварда и чемпиона лиги Янниса Адетокунбо.

«Он ещё не допущен к игре, мы продолжим оценивать его состояние… Это не имеет никакого отношения к выбору на драфте. Это не имеет никакого отношения к снятию с игры, а напрямую связано со здоровьем игрока», — приводит слова Хорста издание Clutch Points.

В текущем сезоне греческий форвард провёл 36 матчей, набирая в среднем за игру 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи.