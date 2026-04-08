В среду, 8 апреля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 8 апреля:

20:30 мск — «Анадолу Эфес» — «Партинзан»;

20:30 мск — «Монако» — АСВЕЛ.

Возглавляет турнирную таблицу греческий «Олимпиакос», одержавший 24 победы при 12 поражениях в 36 играх. На втором месте — испанская «Валенсия», у которой 23 победы и 13 поражений в 36 матчах. Третий — турецкий «Фенербахче», на счету клуба 23 победы и 13 поражений.