Джейлен Браун — восьмой игрок в истории «Бостона», набравший более 2000+ очков за сезон

29-летний американский профессиональный баскетболист Джейлен Браун, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» на позиции лёгкого форварда, в матче с «Шарлотт Хорнетс» (113:102) преодолел отметку в 2000 очков за сезон.

Таким образом, Джейлен стал восьмым игроком в истории «Селтикс», которому за сезон удавалось набрать более 2000 очков. Он присоединился к таким звёздам франшизы, как Джейсон Тейтум (дважды), Айзея Томас, Пол Пирс (четырежды), Ларри Бёрд (четырежды), Кевин Макхэйл, Джон Хавличек (дважды) и Сэм Джонс.

В матче с «Шарлотт» Джейлен стал лучшим игроком матча, набрав 35 очков, сделав девять подборов, три передачи, один перехват, один блок-шот и пять потерь.