Монако — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Джейлен Браун — восьмой игрок в истории «Бостона», набравший более 2000+ очков за сезон

29-летний американский профессиональный баскетболист Джейлен Браун, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» на позиции лёгкого форварда, в матче с «Шарлотт Хорнетс» (113:102) преодолел отметку в 2000 очков за сезон.

НБА — регулярный чемпионат
08 апреля 2026, среда. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
113 : 102
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бостон Селтикс: Браун - 35, Тейтум - 23, Уайт - 12, Притчард - 12, Кета - 12, Уолш - 9, Хозер - 5, Шейерман - 3, Вучевич - 2, Тонже, Харпер Мл., Гонсалес, Шульга, Гарза, Уильямс
Шарлотт Хорнетс: Болл - 36, Миллер - 20, Бриджес - 13, Книппел - 13, Уильямс - 9, Колкбреннер - 4, Грин - 3, Джеймс - 2, Диабате - 2, Коннотон, Манн, Тиллман

Таким образом, Джейлен стал восьмым игроком в истории «Селтикс», которому за сезон удавалось набрать более 2000 очков. Он присоединился к таким звёздам франшизы, как Джейсон Тейтум (дважды), Айзея Томас, Пол Пирс (четырежды), Ларри Бёрд (четырежды), Кевин Макхэйл, Джон Хавличек (дважды) и Сэм Джонс.

В матче с «Шарлотт» Джейлен стал лучшим игроком матча, набрав 35 очков, сделав девять подборов, три передачи, один перехват, один блок-шот и пять потерь.

