Владислав Голдин в шестой раз за сезон появился на паркете НБА в матче «Майами Хит»

24-летний российский баскетболист Владислав Голдин, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» на позиции центрового, в ночь на 8 апреля вышел на паркет в игре с «Торонто Рэпторс» (95:121).

Этот выход на площадку стал для уроженца Нальчика шестым в регулярном чемпионате сезона-2025/2026. За три минуты игрового времени он не набрал ни одного очка, не совершив ни одного броска, сделал один подбор в атаке, отметился одним блок-шотом и одной потерей.

После 79 матчей коллектив из Майами одержал 41 победу при 38 поражениях и уже гарантировал себе участие в плей-ин, располагаясь на 10-м месте.