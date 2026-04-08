Монако — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Владислав Голдин в шестой раз за сезон появился на паркете НБА в матче «Майами Хит»

24-летний российский баскетболист Владислав Голдин, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» на позиции центрового, в ночь на 8 апреля вышел на паркет в игре с «Торонто Рэпторс» (95:121).

НБА — регулярный чемпионат
08 апреля 2026, среда. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
121 : 95
Майами Хит
Майами
Торонто Рэпторс: Барнс - 25, Ингрэм - 23, Пёлтль - 17, Барретт - 16, Мамукелашвили - 11, Уолтер - 9, Мюррей-Бойлс - 6, Дик - 4, Баттл - 4, Куикли - 3, Шид - 3, Лоусон, Могбо, Темпл, Джексон-Дэвис
Майами Хит: Уиггинс - 24, Хирроу - 14, Пауэлл - 14, Митчелл - 9, Жакез-мл. - 8, Ларссон - 7, Адебайо - 7, Джонсон - 7, Уэр - 5, Фонтеккио, Килс, Смит, Гарднер, Якуционис, Голдин

Этот выход на площадку стал для уроженца Нальчика шестым в регулярном чемпионате сезона-2025/2026. За три минуты игрового времени он не набрал ни одного очка, не совершив ни одного броска, сделал один подбор в атаке, отметился одним блок-шотом и одной потерей.

После 79 матчей коллектив из Майами одержал 41 победу при 38 поражениях и уже гарантировал себе участие в плей-ин, располагаясь на 10-м месте.

Материалы по теме
Бывшая команда Голдина стала чемпионом NCAA! Успеха пришлось ждать 37 лет
Бывшая команда Голдина стала чемпионом NCAA! Успеха пришлось ждать 37 лет
