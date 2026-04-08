Монако — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Спортивный врач оценил травму Вембаньямы и его шансы провести 65+ матчей в сезоне

Спортивный врач Джесси Морс высказался по поводу 22-летнего французского центрового Виктора Вембаньямы из команды НБА «Сан-Антонио Спёрс», получившего повреждение в матче с «Филадельфией Сиксерс» (115:102).

НБА — регулярный чемпионат
07 апреля 2026, вторник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
115 : 102
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 19, Вембаньяма - 17, Харпер - 17, Джонсон - 13, Фокс - 13, Корнет - 10, Васселл - 9, Шампани - 7, Брайант - 5, Уотерс III - 3, Барнс - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Пламли
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 34, Джордж - 16, Макси - 15, Эджкомб - 14, Барлоу - 6, Драммонд - 5, Граймс - 5, Убре - 5, Эдвардс - 2, Лоури, Уотфорд, Терри, Боучэмп, Бона, Уокер

«Виктор Вембаньяма получил ушиб ребра с левой стороны в этом эпизоде. Травмы рёбер болезненны! В основном есть пять сценариев:
1. Ушиб ребра.
2. Травма рёберного хряща.
3. Перелом ребра.
4. Перелом ребра + травма рёберного хряща.
5. Перелом ребра + травма органа (лёгкого).

В лучшем случае его рентген, МРТ и КТ будут отрицательными, и у него будет ушиб ребра. У «Спёрс» осталось три игры, ему нужно сыграть в одной из трёх, чтобы соответствовать правилу 65 игр (20+ минут). Если это что-то большее, он, вероятно, пропустит все три игры. Возможно, больше, в зависимости от диагноза и серьёзности», — написал Морс в социальной сети Х.

